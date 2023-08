Torcida lota treino aberto do Corinthians, declara ‘guerra’ e usa gritos homofóbicos

O Corinthians fez um treino aberto nesta terça-feira na Neo Química Arena e recebeu um grande público antes da decisão da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no Morumbi, quarta-feira. Em clima de jogo, com muitas bandeiras, faixas e enorme repertório, os torcedores declararam que a partida de volta “é guerra” e chegaram até a repetir gritos homofóbicos nas arquibancadas que custaram um jogo de punição com portões fechados diante do Vasco.

Puxado por Renato Augusto e Cássio, o time foi a campo já no cair da noite, com show de luzes na entrada do gramado e muitos rojões. Receber o “calor” da torcida foi a saída encontrada pelo fato de apenas são-paulinos poderem ir no Morumbi. A estratégia já havia dado certo na final do Paulistão de 2018, contra o Palmeiras, quando o time ganhou por 1 a 0 no Allianz Parque e levou nos pênaltis. Desta vez a vantagem é corintiana após 2 a 1 na ida.

Desde o domingo, na virada contra o Coritiba, que a torcida vem entoando cânticos de “guerra” e usando músicas usando homofobia com o nome do São Paulo. Nesta terça-feira, mais uma vez houve exagero nas provocações, bastante homofobia e muita festa com gols no rachão.

“É guerra, é guerra, é guerra, amanhã é guerra”, foi cantado por vezes durante a atividade. Também teve a ameaça com “se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar.” Na maior parte das atividades, porém, muito apoio e cantoria de incentivo.

Cássio não participou do rachão. Fez atividade à parte. Vanderlei Luxemburgo, que mandava corações à torcida, ensaiou pênaltis apenas no CT Joaquim Grava para não dar armas ao oponente. Uma possível derrota por um gol leva a decisão da vaga para penalidades – o Corinthians passou por Remo, Atlético-MG e América-MG nos pênaltis.

A parte mais divertida para os torcedores foi o recreativo, com os jogadores bastante sorridentes e esbanjando tranquilidade. Yuri Alberto anotou um gol e comemorou deslizando no gramado, para enorme “explosão” de alegria nas arquibancadas. O atacante fez três gols nos últimos cinco jogos. No fim, o time deu uma volta olímpica para agradecer o enorme apoio.