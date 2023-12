Torcida do Benfica ‘clama’ nome de Abel Ferreira para o lugar de Roger Schmidt

O empate de 1 a 1 diante do Farense, nesta sexta-feira, e as declarações do treinador Roger Schmidt, rebatendo as críticas da torcida, desencadearam um movimento na torcida do Benfica, que clamou pelo nome do técnico palmeirense Abel Ferreira para assumir o comando técnico do clube.

No comando do Benfica desde maio de 2022, Roger Schmidt perdeu a paciência na coletiva pós-jogo. Ele reclamou que a torcida deixou de apoiar o time para fazer cobranças durante a partida. O técnico alemão ainda destacou que chances foram criadas, com 36 chutes a gol.

“Quero agradecer aos torcedores que nos apoiaram até o último minuto. E aos outros, os negativos, por favor, fiquem em casa, porque não é bom para a equipe. Se não estiverem felizes com o que os jogadores fizeram, como torcedores do Benfica, fiquem em casa. Se não é capaz de apoiar quando a equipe põe tanto esforço no jogo, é melhor ficar em casa e voltar quando formos campeões”, disse.

O técnico alemão cogitou até mesmo o pedido de demissão. “Vou pensar no que aconteceu esta noite e, se eu for o problema, se o Benfica precisar de um treinador para fazer substituições como os torcedores querem, não há problema, eu saio. E depois outro pode substituir e se calhar será melhor, veremos. Se eu sou o problema dou espaço para outro treinador ser melhor do que eu, se não sou bom o suficiente posso sair, é muito fácil e é algo em que irei pensar”, afirmou.

Os torcedores consideraram as falas de Schmidt uma afronta e pediram a contratação de Abel Ferreira em postagem na conta do clube. “Vem, Abel”, “Abel Ferreira urgente” e “Bem-vindo, Abel Ferreira” foram algumas das frases comentadas.

O desejo da torcida, porém, dificilmente será concretizado, mesmo que Schmidt não continue no cargo. Nesta sexta-feira, Abel Ferreira reforçou que será técnico do Palmeiras até dezembro de 2024, quando encerra o contrato com o clube. No ano passado, o vínculo foi estendido. Agora, foi oferecida a renovação de três anos, mais aumento salarial e pagamento de bonificação. No entanto, Abel não aceitou negociar e pretende apenas cumprir a próxima temporada.

Apesar de ter iniciado a carreira de treinador em Portugal, Abel nunca treinou o Benfica. Ele sequer passou pela equipe no tempo de jogador. No país, ele treinou Sporting B, Braga B e Braga, antes de ir para o PAOK, da Grécia, último clube anterior ao Palmeiras. Como atleta, o ex-lateral direito defendeu Penafiel, Vitória de Guimarães, Braga e Sporting.

O Benfica não vem cumprindo uma sequência boa nos últimos jogos. Na Liga dos Campeões, a equipe empatou em 3 a 3 contra a Inter de Milão e ocupa a lanterna do Grupo D, com um empate, quatro derrotas e nenhuma vitória.

Depois, teve um 0 a 0 contra o Moreirense pela liga. A gota dágua foi o jogo contra o Farense. A equipe dirigida por Roger Schmidt saiu perdendo, em casa, e buscou o empate aos 26 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu os três pontos. Nem a segunda posição no Campeonato Português foi capaz de atenuar a revolta da torcida.

ARTHUR CABRAL FAZ GESTO OBSCENO PARA TORCEDORES DO BENFICA

Também após o empate, o brasileiro Arthur Cabral foi flagrado fazendo um gesto ofensivo para torcedores do Benfica. Ele saía do Estádio da Luz dirigindo seu carro, ainda no estacionamento. Em vídeo, é possível ver que o atacante mostra o dedo do meio para alguém que o filmava.

O brasileiro chegou ao clube de Lisboa no início da atual temporada e soma apenas dois gols em 16 jogos. No empate contra o Farense, ele entrou apenas aos 44 minutos do segundo tempo.