Torcida do Atlético-MG faz protesto na frente de CT e cobra Vargas

Um ano após conquistar os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Atlético-MG vive situação oposta, fora da competição de mata-mata e da Copa Libertadores. E longe da briga pelo troféu do Campeonato Brasileiro. A queda de rendimento vem causando insatisfação na torcida que, nesta quarta-feira, decidiu fazer suas cobranças diretamente na porta do CT atleticano.

Cerca de 40 torcedores de uma organizada se concentraram na entrada do CT, na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles aguardaram pela chegada dos jogadores para o treino marcado para o período da manhã. “A mesma torcida que apoia é a torcida que cobra”, disse um dos torcedores em vídeo nas redes sociais.

Eles chegaram a parar alguns carros de jogadores, logo na entrada. O meia-atacante Vargas foi um dos mais cobrados. Seu veículo foi impedido de seguir em frente e ele abriu o vidro da janela para conversar com eles. Os torcedores cobraram o chileno pela expulsão nos minutos finais da partida contra o Palmeiras que causou a eliminação da equipe mineira na Libertadores.

Em tom hostil, mas sem agressões, eles sugeriram até que o jogador se desligasse da equipe. Vargas se defendeu e afirmou que não tem frequentado baladas. “Faz tempo que não saio”, disse o jogador, antes de ter seu carro liberado pelos torcedores para entrar no CT.

Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Atlético tem chances remotas de terminar o ano com um grande título. O atual campeão brasileiro figura apenas na sétima colocação da tabela do campeonato, com 35 pontos, a 14 do líder Palmeiras.