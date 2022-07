Torcida do Atlético de Madrid exibe faixa contra contratação de Cristiano Ronaldo

A torcida do Atlético de Madrid se mostrou contrária, nesta quarta-feira, à contratação de Cristiano Ronaldo pela equipe espanhola. Durante um jogo amistoso diante do Numancia, no estádio Metropolitano, os torcedores estenderam uma faixa com os dizeres: “Cristiano Ronaldo não é bem-vindo”.

Cristiano Ronaldo tem grande vínculo com o rival do Atlético, o Real Madrid. Pela equipe merengue conquistou diversos títulos e deixou seu nome cravado na história da equipe mais popular da Espanha. O astro português ainda não conseguiu se desligar do Manchester United e viu seu nome ser recusado por importante clubes europeus.

O propósito de Cristiano Ronaldo é disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. As opções são escassas, e o atleta tem muitas portas fechadas. Na terça-feira, a direção do Atlético de Madrid já havia descartado qualquer chance de contar com o atacante de 37 anos.

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, foi questionado sobre a possibilidade de transferência do jogador do Manchester United para a equipe da capital espanhola e disse não entender a origem dos rumores.

“Não sei quem inventou essa história, mas não corresponde à verdade. É praticamente impossível o Cristiano Ronaldo jogar no Atlético de Madrid”, afirmou Enrique Cerezo.

Chelsea, Bayern de Munique e Manchester City já se mostraram contrários a uma negociação com o português. As equipes acusam o alto investimento e a idade do jogador como entraves. Restam poucos clubes interessados em contar com o atleta. Seu ex-clube, o Sporting é apontado como um possível destino.