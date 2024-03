Torcida da Lazio entoa cantos fascistas em Munique antes de encarar Bayern na Liga dos Campeões

Uma parte da torcida da Lazio que se deslocou para Munique a fim de assistir à partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Bayern, nesta terça, entoou cânticos fascistas durante a madrugada em uma histórica cervejaria da cidade alemã.

Durante a manifestação, os torcedores radicais cantaram músicas exaltando o ditador italiano Benito Mussolini e também faziam gestos que lembravam a saudação romana que caracterizou o movimento político da época.

“Duce, Duce, Duce”, eram os gritos que os italianos entoavam com os braços erguidos. Vários vídeos foram gravados durante o ato e as imagens logo viralizaram nas redes sociais.

A torcida da Lazio começou a chegar em Munique nesta segunda-feira para apoiar a sua equipe contra os alemães.

No jogo de ida das oitavas de final do mais nobre torneio europeu de clubes, a Lazio levou a melhor ao vencer o duelo por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Immobile cobrando pênalti. O time italiano depende de um empate para continuar no torneio.