Torcedores protestam contra diretoria no Parque São Jorge: ‘Entreguem o Corinthians ao povão’

Torcedores se reuniram em frente ao Parque São Jorge, sede social do Corinthians, neste sábado, para protestar contra a gestão liderada por Duilio Monteiro Alves, horas antes da partida contra o Flamengo. Insatisfeitos com o desfecho da temporada, na qual restou apenas a briga contra o rebaixamento no Brasileirão após a eliminação na Sul-Americana, os presentes cantaram gritos ofensivos direcionados à cúpula da diretoria e também mandaram um mensagem aos associados do clube: ‘associado, presta atenção, está na hora de tirar este ladrão’, em claro posicionamento sobre as eleições internas que acontecerão no dia 25 de novembro para eleger um novo presidente. Também foram exibidas mensagens em faixas, como a frase “Entreguem o Corinthians para o povão”.

O grupo político representado por Duílio, que se apresenta como “Renovação e Transparência” e está no comando há 16 anos, terá André Negão como candidato contra Augusto Melo, da chapa de oposição “Corinthians mais forte”. Além de Duilio, os protestos deste sábado, liderados pela Gaviões da Fiel, foram direcionados a Negão e outros nomes da situação, como o ex-presidente Andrés Sanchez, que deve receber um cargo na diretoria em caso de vitória de Negão. Jacinto Antônio Ribeiro, o Jaça, conselheiro influente nas categorias de base, também foi alvo.

“Não é mole não, ‘Renovação e Transparência é o câncer do timão’, cantaram os torcedores em determinado momento do protesto. Embora em menor intensidade do que a manifestação contra a diretoria, a torcida também puxou em coro o grito de “Joga por amor ou joga por terror” para cobrar os jogadores pela situação ruim vivida pelo time dentro de campo. Todo o protesto foi acompanhando por policiais militares.

Um dia antes, na sexta-feira, a Gaviões publicou um texto citando números de dívidas acumuladas pelos últimos quatro presidentes do Corinthians: Andrés Sanchez (em dois mandatos), Mário Gobbi, Roberto de Andrade e Duilio. “Gavião que votar nessa corja da atual situação não representa a entidade”, diz o final do texto. A torcida organizada apoia a chapa Arquibancada 85, que concorre ao Conselho Deliberativo e ainda não manifestou apoio a nenhum candidato à presidência, embora seja oposição.