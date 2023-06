Torcedores do Vasco tentam invadir São Januário e atiram fogos contra portão

A goleada por 4 a 1 sofrida diante do Flamengo no Maracanã, na noite de segunda-feira, revoltou um grupo de torcedores do Vasco, que tentaram invadir São Januário depois da partida e até atiraram fogos contra o portão social do estádio, conforme mostrado em vídeos que circulam nas redes sociais. Foi necessária a intervenção de policiais militares para dispersar o protesto. Em nota, o clube repudiou o ato.

“O Vasco da Gama lamenta profundamente a depredação do Estádio de São Januário na noite da última segunda-feira (05/06). O clube compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que um símbolo de todos os cruzmaltinos seja destruído. O Vasco já acionou as autoridades para evitar que episódios como esse voltem a se repetir e que os culpados sejam identificados”, diz o comunicado.

O clima no Vasco já não está bom há algum tempo. Há cerca de duas semanas, foi realizado um protesto do lado de fora do escritório da SAF vascaína, com pedidos pela saída da acionista majoritária 777 Partners. O técnico Maurício Barbieri, agora ainda mais pressionado depois da derrota no clássico, também foi alvo na ocasião.

O time cruzmaltino foi derrotado em seus últimos quatro jogos e não vence há oito partidas, com o total de cinco derrotas e três empates. Com isso, ocupa a vice-laterna do Campeonato Brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil para o ABC, ainda na segunda fase do torneio, e sem participação em nenhum dos dois campeonatos sul-americano, o time tem apenas a competição nacional para disputar até o fim do ano. Seu próximo jogo é no domingo, contra o Internacional, pela décima rodada do Brasileirão, a partir das 16 horas.