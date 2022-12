Torcedores do Santos se reúnem em frente a hospital e fazem vigília por Pelé

Torcedores do Santos se reuniram na manhã deste domingo em frente ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde Pelé está internado desde a última terça-feira, para fazer uma vigília pelo Rei do Futebol. A homenagem foi convocada pela Torcida Jovem do Santos, a principal torcida organizada do clube, que se mobilizou nas redes sociais para levar um grande número de santistas ao ato.

Uma bandeira com o nome da torcida e o rosto de Pelé estampados foi pendurada na área externa do hospital, entre duas árvores. No mesmo local, acenderam velas na calçada e colaram impressões em papéis com mensagens como “Vida longa ao Rei” e fotos de Pelé com a camisa do time alvinegro, pelo qual ele brilhou e se alçou ao posto de melhor jogador do mundo entre as décadas de 1950 e 1970. Os torcedores também fizeram uma roda de oração.

O último boletim divulgado pelo Albert Einstein, no sábado, informou que o Atleta do Século continua em tratamento, com quadro estável e sem nenhuma piora. O informativo diz ainda que Pelé tem respondido bem ao tratamento da infecção respiratória, diagnosticada após uma série de exames. Também no sábado, o perfil oficial de Pelé no Instagram publicou uma mensagem tranquilizando os fãs sobre seu estado de saúde.

“Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido”, diz a mensagem.

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em setembro de 2021. Desde então, precisa ir ao hospital com frequência para dar sequência ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que ele esteve no local para dar continuidade ao tratamento.

O ex-jogador já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital. A saúde dele já havia sido assunto no início do ano, quando exames constaram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado. Na quarta-feira passada, o Albert Einstein confirmou a nova internação, realizada na terça, para “uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón”. Dois dias depois, na sexta, veio o diagnóstico da infecção respiratória.