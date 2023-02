Torcedores do Santos invadem CT e cobram presidente: ‘Contrata ou renuncia’

Integrantes de uma torcida organizada do Santos invadiram o CT Rei Pelé na manhã desta quinta-feira e fizeram cobranças ao presidentes Andres Rueda e à comissão técnica da equipe, liderada por Odair Hellmann. O grupo pediu reforços para o elenco santista e reiterou a mensagem nas redes sociais: “contrata ou renuncia”.

“Na manhã de hoje (quinta) estivemos no CT Rei Pelé para uma conversa olho no olho entre nossas lideranças e presidente, comitê gestor, comissão técnica e jogadores”, disse a Torcida Jovem, pelas redes sociais. “Em todas as ações, sempre ouvimos a mesma coisa de jogadores e diretores, prometendo mudanças, de postura e de estrutura. Falsas promessas.”

Na mensagem, a torcida organizada poupou Odair, que assumiu o time no início do ano, e concentrou as cobranças em Rueda. “Pudemos observar nos últimos anos que o elenco é ruim, e sem a vontade necessária, nunca estará a altura do Santos FC. Entretanto, por mais garra que o elenco possa mostrar, sem um planejamento definido e sem seriedade na direção, não iremos a lugar algum. O recado é simples, direto e claro: Rueda, contrate ou renuncie. O Santos precisa de um comando à sua altura.”

Cerca de dezenas de torcedores invadiram o CT no início da manhã, quando os jogadores chegavam ao local para treinar. O elenco e a comissão técnica foram surpreendidos, mas não há relatos de violência física. O grupo de torcedores se dirigiu ao centro do gramado para fazer cobranças à direção do clube e à comissão técnica.

Antes das 11h desta quinta, a torcida organizada já havia deixado o CT Rei Pelé. A direção do Santos ainda não se manifestou sobre a invasão dos torcedores.