Esporte Torcedores do Dínamo de Zagreb fazem saudação nazista antes de jogo com o Milan

Uma cena lamentável marcou a rodada desta quarta-feira da Uefa Champions League. Torcedores do Dinamo Zagreb, da Croácia, fizeram saudações nazistas enquanto caminhavam pelas ruas da Itália a caminho do estádio San Siro, para o duelo com o Milan pelo Grupo E. Um vídeo viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver os torcedores do Zagreb trajados majoritariamente de preto enquanto marcham com o braço direito estendido para frente, remetendo as saudações a Adolf Hitler. O grupo também entoou coros e gritos nazistas.

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, pelo menos 14 membros de uma torcida uniformizada do Dinamo Zagreb foram presos, e com eles foram apreendidos facas e pedaços de madeira e sinalizadores. Ao todo, 36 pessoas foram levadas à polícia para prestar esclarecimentos.

Cerca de 4 mil croatas foram a Milão acompanhar a partida. Preocupados com a possibilidade de tumultos, as autoridades italianas reforçaram a segurança nos arredores do estádio. No entanto, isso não impediu que dois torcedores do time croata fossem atacados. Um homem de 39 anos foi atingido com um golpe de faca nas nádegas.

Este é o segundo episódio polêmico envolvendo torcedores do Zagreb nesta Champions League. Na primeira partida da equipe, vencida pelos croatas por 1 a 0 contra o Chelsea, os croatas incendiaram uma bandeira com o nome da Uefa e entoaram cânticos criticando a federação enquanto o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, acompanhava a partida na arquibancada.

Assim como a Alemanha, a Itália conviveu com um regime fascista durante o período da Segunda Guerra, sob o comando de Benito Mussolini. Fazer apologia ao nazismo ou ao fascismo é crime na Itália desde 2017. A lei prevê de seis a dois anos de prisão.

OUTRO CASO

Na terça-feira, em outro jogo válido pela Liga dos Campeões, um torcedor do Frankfurt também foi flagrado fazendo uma saudação nazista. O caso ocorreu no estádio Vélodrome, onde o time alemão venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0. A Uefa anunciou nesta quarta-feira que abriu uma investigação. Além disso, vai apurar episódios de violência entre torcedor do Frankfurt e do Olympique.