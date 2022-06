Torcedores de Goiás e Corinthians entram em confronto com barras e paus

No início da tarde deste domingo, antes da partida entre Corinthians e Goiás, válida pela 13ª rodada do Brasileirão, em Itaquera, torcedores das duas equipes foram vistos em um confronto generalizado na Marginal Tietê, próximo à região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, interditando a pista local no sentido Ayrton Senna por alguns minutos.

O caso e os detidos foram levados para o 91º Distrito Policial, na Vila Leopoldina. O registro foi feito às 14h38 (a partida teve início às 16h), na Avenida Embaixador Macedo Soares, 8.899, ao lado da Ponte do Piqueri. A PM não pôde informar quantas pessoas foram levadas ao DP, mas a reportagem apurou que 17 envolvidos estavam no pátio do local, sendo a grande maioria de torcedores do Goiás e poucos do Corinthians.

As imagens mostram um grupo de corintianos tentando escapar de grupo esmeraldino, armado com barras de ferro e de madeira. A cena é típica das brigas de rua: um alvinegro tropeça e fica para trás e é atacado por cerca de 15 integrantes rivais, chegando a ficar desacordado no chão. Policiais, então, chegam para conter os briguentos e a pista volta a ser liberada momentos depois. Outro vídeo mostra ataque dos corintianos, com os esmeraldinos correndo entre os carros parados, sendo alguns deles vandalizados.

O caso de mais um confronto entre torcidas organizadas no futebol está aberto e segue em investigação pela Polícia Militar. Não há registro de vítimas até o momento. Os feridos foram encaminhados a hospitais na região da Lapa.