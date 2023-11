Torcedores de Fluminense e Boca Juniors brigam na Praia de Copacabana

Torcedores de Fluminense e Boca Juniors entraram em conflito na tarde desta quinta-feira, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A briga aconteceu próximo da fan zone, espaço promovido pela Conmebol com espaços temáticos em homenagem aos finalistas da Libertadores. Duas pessoas foram detidas.

Os registros mostram torcedores do Fluminense emboscando os argentinos na faixa de areia da praia. Mais cedo, outros vídeos haviam circulado nas redes, com os xeneizes cantando em Copacabana. Em outras imagens, feitas de um prédio na orla, é possível ver a correria de torcedores e banhistas.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, as medidas de segurança haviam sido reforçadas na Praia de Copacabana. Foi utilizado, inclusive, monitoramento de vídeo por um helicóptero. Houve relatos de uso de balas de borracha e gás de pimenta. Dois torcedores, um brasileiro e um argentino, foram detidos pela PM.

Na segunda-feira, outro grupo de torcedores do Fluminense agrediu torcedores do Boca Juniors, também na zona sul do Rio. Três brasileiros chegaram a ser presos. Nas redes sociais, provocações entre as duas torcidas têm sido recorrentes. Um dos temas é o racismo, em referência às injúrias que se tornaram comuns em confrontos de argentinos contra brasileiros.