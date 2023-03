Esporte Torcedores arremessam pipoca no CT do Flamengo e gritam contra VP e Braz

O Ninho do Urubu, CT do Flamengo, foi alvo de protestos na manhã desta sexta-feira. O local amanheceu com um de seus muros pichados e, um pouco mais tarde, foi tomado por um pequeno grupo de torcedores que jogou pipocas em frente ao portão de entrada, soltou rojões e gritou frases com ofensas ao técnico Vítor Pereira e ao vice-presidente de futebol Marco Braz.

“Vítor Pereira, seu pipoqueiro, tá no Flamengo só por causa de dinheiro!”, cantaram os torcedores em um momento do protesto, enquanto um deles jogava punhados de pipoca para cima. Gritos de “time sem vergonha” e “time pipoqueiro” também foram ouvidos.

Durante a madrugada, um muro foi pichado com uma frase direcionada ao treinador português e a Marcos Braz. “Fora, Braz e VP. Queremos raça”, diz a mensagem acompanhada da assinatura “P12”, que já apareceu em pichações de protesto durante outras crises rubro-negras.

O Flamengo tem sido bastante pressionado pelos resultados ruins sob o comando de Vítor Pereira, contratado após a diretoria decidir não dar sequência ao trabalho de Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado.

Sob o comando do português, a equipe carioca perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, foi superado pelo Independiente Del Valle na decisão da Recopa Sul-Americana e caiu para o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes.

Nesta semana, somaram-se novas frustrações. Após derrota para o rival Vasco no domingo, o Flamengo jogou outro clássico na quarta-feira, desta vez contra o Fluminense, valendo o título da Taça Guanabara, e acabou derrotado por 2 a 1.