Torcedores acionam Justiça para permitir visitantes em alguns jogos do Campeonato Francês

Torcedores franceses estão acionando a Justiça para que possam entrar em estádios do país como visitantes em alguns jogos do Campeonato Francês. As autoridades do país vêm impedindo a presença de torcida visitante em partidas específicas em razão do alto risco de violência.

A decisão é recente e foi motivada pela morte de um torcedor do Nantes, a facadas, na semana passada, antes de um jogo entre o time e o Nice, em rodada do Francês. O episódio de violência gerou forte repercussão nacional e fez a ministra dos Esportes, Amelie Oudea-Castera, pedir por medidas drásticas para impedir novas mortes no futebol.

A decisão, contudo, desagradou um grupo de torcedores, liderados pela Associação Nacional de Torcedores, que acionou a mais alta corte administrativa da França nesta sexta-feira. A entidade quer derrubar o impedimento dos visitantes de estarem nas arquibancadas de dois jogos na rodada deste fim de semana: Montpellier x Lens e Nice x Reims, ambas da primeira divisão.

O grupo também pede a presença de torcida visitante em duas partidas da segunda divisão: Bordeaux x Saint-Étienne e Auxerre x Ajaccio. “Estes apelos não têm o objetivo de minimizar a seriedade da tragédia do sábado passado. Ninguém pode duvidar da imensa tristeza nas arquibancadas do futebol francês. E ninguém pode duvidar do nosso senso de responsabilidade”, alegou o grupo. “O objetivo desta abordagem é garantir que estas partidas sejam disputadas numa atmosfera de respeito e liberdade.”

A entidade também explicou por que não pediu a liberação de visitantes para as seguintes partidas: Paris Saint-Germain x Nantes, Lorient x Olympique de Marselha e Lyon x Toulouse. “Estas decisões são altamente questionáveis. Mas estas partidas vão atrair grandes multidões. É muito tarde para mudar a programação destes jogos”, disse a associação.