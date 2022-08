Torcedora expulsa da final de Wimbledon processa Nick Kyrgios por difamação

O tenista Nick Kyrgios está sendo processado por uma torcedora que o acusa de difamação. Anna Paulus foi expulsa temporariamente da Center Court, quadra principal do Torneio de Wimbledon, em julho, após o australiano reclamar que ela estava bêbada e tentando distraí-lo nos momentos dos saques durante a disputa da final do torneio. A mulher resolveu recorrer à Justiça porque considera a alegação de Kyrgios “imprudente e totalmente infundada”.

“Além de a situação ter causado danos consideráveis naquele dia, resultando em minha remoção temporária da arena, a falsa alegação do Sr. Kyrgios foi espalhada e lida por milhões de pessoas em todo o mundo, causando a mim e à minha família danos e angústia muito substanciais”, diz o comunicado emitido pelos advogados da torcedora.

Segundo Paulus, o dinheiro em caso de indenização será convertido para ajudar instituições de caridade. “Eu espero que o Sr. Kyrgios reflita sobre o dano que ele causou e ofereça uma solução para este assunto. No entanto, se ele não estiver disposto a fazer isso, estou comprometida a recorrer ao Supremo Tribunal”, afirmou a mulher.

Na ocasião, Kyrgios disputava sua primeira final de simples em Grand Slam e acabou derrotado pelo sérvio Novak Djokovic, após parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 7/6 (3). Dias antes de chegar à decisão, o polêmico australiano teve o desempenho ofuscado porque foi acusado de agredir a ex-namorada, a modelo Chiara Passari. Ele tentou adiar o julgamento para novembro, mas o início foi marcado para outubro.

Atual número 26 do mundo, o australiano de 27 anos está confirmado no US Open, o último Grand Slam do ano. As qualificatórias do torneio americano começam nesta terça-feira.