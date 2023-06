Tony valoriza sequência e vê Guarani pronto para reencontrar vitória na Série B

Apesar de ter empatado seus últimos três jogos, o Guarani não perde há quatro rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Tony tentou ver a situação por esse lado mais positivo. Mesmo assim, garantiu que o time corrigiu os erros para evitar gols no fim diante do CRB, próximo adversário.

“Estamos vindo de quatro jogos sem perder e isso é positivo. Mas nos últimos três acabamos sofrendo empate no final dos jogos e trabalhamos em cima disso para corrigir os erros. Fizemos os ajustes e estamos preparados para fazer um bom jogo no domingo”, garantiu.

O CRB vem de três derrotas seguidas e, com cinco pontos, integra a zona de rebaixamento. Entretanto, Tony alertou que o time alagoano teve troca de técnico e que isso pode mudar o ambiente do adversário. A partida marcará a estreia de Daniel Paulista no comando.

“O CRB é um grande adversário e, apesar de estar na zona de rebaixamento, acredito que seja um time que vai subir na tabela. Eles trocaram o treinador, então muitos jogadores vão querer mostrar trabalho e o jogo será competitivo. Mas estamos trabalhando da melhor forma possível”, reforçou.

Com a semana livre para treinamentos, o técnico Bruno Pivetti não tem suspensos para escalar o Guarani. Na última rodada, Matheus Barbosa cumpriu suspensão e deve voltar ao time titular no lugar de Wenderson. A única dúvida é em relação ao atacante Bruno Mendes, que ficou fora do duelo por conta de um incômodo na panturrilha. Caso não tenha condições, Derek seguirá no time.

Assim, o Guarani pode entrar com: Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruno José, Isaque e Régis; Derek. Com o empate diante do Tombense, por 1 a 1, o Guarani chegou a 15 pontos e aparece em oitavo lugar. O jogo diante do CRB será realizado no domingo, às 15h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela décima rodada.