Toninho Cobra deixa o comando do União Barbarense

Treinador deixa a equipe na vice-liderança do Grupo 4 e já classificado à próxima fase - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Toninho Cobra não é mais técnico do União Barbarense. A saída foi sacramentada na manhã desta sexta-feira (23), após reunião entre as partes. De acordo com a diretoria unionista, a decisão foi tomada em comum acordo. O treinador deixa a equipe na vice-liderança do Grupo 4 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, e já classificado à próxima fase.

Ao LIBERAL, o gerente de futebol do Leão da 13, Ricardo Lima, confirmou a saída. A mudança no comando acontece na véspera do jogo contra o Paulista de Jundiaí, válido pela última rodada da primeira fase da competição estadual. Na partida, que será no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, às 15h, a equipe será comandada pelo auxiliar Douglas Barbosa.

O clube não informou o motivo da saída de Toninho Cobra, se limitando a dizer que foi em comum acordo. No entanto, fontes ouvidas pela reportagem apontam para problemas de relacionamento entre o treinador e os jogadores, principalmente durante os treinamentos.

Toninho deixa o União Barbarense após nove jogos, sendo quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Com aproveitamento de 55,6%, a equipe de Santa Bárbara d’Oeste chega à última rodada com chances de assumir a liderança da chave. A expectativa é de que um comunicado oficial informando o desligamento de Toninho seja feito ainda nesta sexta-feira. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco