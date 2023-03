Toney, investigado por fraudes em apostas no futebol, é convocado na Inglaterra

No dia em que completou 27 anos, o atacante Ivan Toney recebeu a notícia que está de volta à seleção inglesa após ser preterido na Copa do Mundo do Catar. Respondendo por 262 acusações de violação em regras de jogo na Federação Inglesa por causa de apostas, o jogador do Brentford foi chamado e ganhou respaldo do técnico Gareth Southgate.

“O fato é que ele está jogando e disponível no seu clube. Ainda não houve um julgamento, então não sei com base em que não o escolheríamos”, disse Southgate. O jogador admitiu culpa em diversas das acusações. “Ivan tem sido consistente ao longo da temporada. Gosto da presença dele nos jogos, vi sua participação diante do Arsenal, ele foi excelente e merece a oportunidade.”

Sobre a ausência do jogador na copa do Mundo, Southgate explicou que o motivo foi o crescimento de Callum Wilson justamente em momento no qual Toney caiu de rendimento após ficar alguns jogos fora por lesão.

“Antes da Copa do Mundo, Callum Wilson teve uma forma brilhante e se destacou na hora certa. Enquanto Ivan teve uma pequena lesão que inibiu suas atuações nas últimas semanas.”

APOIO ÀS MULHERES

O técnico da seleção da Inglaterra entrou na briga da Fifa para equiparar premiações de homens e mulheres no futebol. A entidade anunciou nesta terça-feira um aumento de 300% nos valores que as seleções femininas ganharão na Copa do Mundo da Nova Zelândia e Austrália, em julho, e a ideia de até 2027 deixar os valores iguais para ambos os times. O treinador usou sua filha para pedir que essa igualdade de prêmios seja mesmo efetivada.

“Tenho uma filha que, se ela estiver em um escritório e fazendo o mesmo trabalho que a pessoa ao lado dela, gostaria que ela recebesse o mesmo salário”, disse Gareth Southgate ao festejar a notícia de que a premiação em dinheiro da Copa do Mundo feminina pretende igualar a masculina até o torneio de 2027.

No mundo inteiro os valores pagos às jogadoras de futebol é bem abaixo do masculino, mesmo com enorme crescimento da modalidade no planeta. No Brasil, houve uma valorização nas premiações também, mesmo assim as cifras seguem bem abaixo. Receber apoio de nomes importantes como o de Southgate é um caminho para acabar com essa discrepância.

Soutghate deu sua opinião logo após convocar a seleção da Inglaterra para a rodada das Eliminatórias da Eurocopa, dias 23 e 26, quando encara a Itália, fora de casa, e hospeda a Ucrânia. Para esses jogos, chamou a atenção a ausência de Sterling na lista. Ben White e Alexander-Arnold também não foram convocados. Na avaliação do treinador, Sterling ainda não está em forma após ter sofrido uma lesão e os outros estão machucados.N