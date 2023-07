Tombense marca no fim, quebra sequência da Ponte Preta e deixa a degola da Série B

Com um gol aos 39 minutos do segundo tempo, o Tombense surpreendeu a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli e saiu vitorioso com o placar de 1 a 0 neste sábado, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol de João Pedro quebrou uma sequência de três vitórias do time de Campinas e tirou os mineiros da zona de rebaixamento da competição.

Com os três pontos, o Tombense chegou a 15 pontos, empatando com a Chapecoense, porém, com uma vitória a mais: 4 a 3. Mas a Chapecoense não atuou nesta rodada contra o Botafogo-SP, devido ao jogo ter sido adiado pelo mau tempo que impossibilitou o time de viajar de Chapecó até Ribeirão Preto (SP). Já a Ponte Preta manteve a 13.º posição, com 21 pontos.

Em busca da quarta vitória seguida, a Ponte Preta adotou uma postura ofensiva nos minutos iniciais. Com bastante presença ofensiva, os donos da casa rodavam a bola em frente à área do Tombense, mas tinha dificuldade de fazer infiltrações. A melhor chance saiu na bola parada, em cobrança de escanteio de Paulo Baya, que quase virou gol olímpico.

Já o time mineiro era mais tímido, e tentava explorar os espaços nos contra-ataques, com Matheus Frizzo e Fernandão fazendo Caíque França trabalhar, em chutes de longa distância. Na reta final, a Ponte enfim conseguiu passar pela defesa do Tombense, porém André estava em posição irregular quando balançou as redes. Mantendo o empate sem gols na primeira etapa.

No segundo tempo, as estratégias se mantiveram e o Tombense conseguiu encaixar o contragolpe e acertou a trave com Rafinha. A Ponte Preta respondeu em chute de Paulo Baya, defendido por Felipe e em cabeçada de Mateus Silva, que passou próximo ao gol. Após início empolgante, a partida foi perdendo o ritmo, voltando ao panorama da Ponte Preta ter a posse, mas sem conseguir chegar com perigo ao gol do Tombense.

Na reta final, a Ponte Preta teve a chance de ouro para abrir o marcador. Chegando com velocidade, Igor Torres recebeu na área e, sozinho, mandou para fora. O castigo veio pouco tempo depois, aos 39 minutos. Edson cruzou da esquerda, a defesa da Ponte afastou parcialmente e a bola sobrou para João Pedro bater firme para marcar. Após o gol, os donos da casa foram para o tudo ou nada, mas esbarram na retranca mineira, que seguraram o resultado até o apito final.

A dupla volta a campo na próxima terça-feira, pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno. Ainda em casa, a Ponte Preta recebe o Juventude, às 21h30. Mais cedo, às 18h00, o Tombense encara o CRB, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 TOMBENSE

PONTE PRETA – Caíque França; Weverton, Mateus Silva, Edson e Artur (Dudu); Feliphinho, Ramon Carvalho e Matheus Jesus (Igor Torres); Tales (Elvis), Paulo Baya (Mailton) e André (Eliel). Técnico: Felipe Moreira.

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa (Kevin), Augusto, Zé Vitor e Emerson Barbosa (Guilherme Santos); Bruno Silva, João Pedro e Matheus Frizzo (Pierre); Rafinha (Alexandre Jesus), Marcelinho (Jaderson) e Fernandão. Técnico: João Burse.

GOL – João Pedro, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Frizzo e Emerson Barbosa (Tombense); Matheus Jesus (Ponte Preta).

RENDA – R$ 52.650,00.

PÚBLICO – 4.221 total.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).