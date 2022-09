Tom Brady sabe que sua aposentadoria pode definir seu futuro com Gisele Bündchen

A relação entre Tom Brady e Gisele Bündchen está abalada desde que o jogador da Liga de Futebol Americano (NFL) descumpriu com um combinado entre eles sobre sua aposentadoria, para ter mais tempo com a família, segundo uma fonte próxima ao casal, em declaração ao Page Six. Apesar de chateada com a situação, a supermodelo declarou torcida ao marido em um jogo no último domingo, 11, mas isso não afastou a tensão sobre o assunto no casamento.

Em recente declaração à People, outra fonte declarou que Tom está ciente que sua aposentadoria pode definir o futuro do casamento de 13 anos com Gisele. “Ele sabe que esta é sua última temporada na NFL se quiser continuar casado”, afirmou a pessoa.

Apesar da pressão, o informante explicou que a modelo “não odeia que ele esteja jogando futebol, mas com certeza odeia a maneira como ele lidou com a aposentadoria e a volta”.

Há meses o casamento deles é apontado em crise. Em agosto, Tom perdeu 11 dias de treino devido a “problemas pessoais”. “É tudo pessoal. Todo mundo tem situações diferentes com as quais está lidando. Todos nós temos desafios realmente únicos em nossa vida. Eu tenho 45 anos, cara. Há muita coisa acontecendo”, disse ele, após o jogo de pré-temporada dos Buccaneers contra os Colts.

Gisele Bündchen e Tom Brady estão casados desde 2009 e têm dois filhos: Benjamin, 14, e Vivian, 9. O jogador também é pai de Jack, 15, fruto do antigo relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.