Toloi marca, Atalanta bate Roma e acirra briga por vaga na Liga dos Campeões na Itália

A briga pela última vaga à Liga dos Campeões da próxima temporada esquentou no Campeonato Italiano após a Juventus recuperar os 15 pontos na Justiça. Com o Napoli já garantido e Lazio e o time de Turim encaminhados, a quarta vaga está entre quatro equipes após a Atalanta entrar na disputa de vez com 3 a 1 sobre a Roma nesta segunda-feira, com direito a um gol do brasileiro Rafael Toloi.

A vitória levou o time de Bérgamo aos 52 pontos, diante de 54 da Internazionale, em sexto, e de Milan e Roma, ambos com 56 e agora com o time rossonero em quarto pelos gols pró. Ambos têm saldo de gols positivo de 14, mas o time de Milão anotou 37 vezes diante de 29 dos comandados de José Mourinho.

A Roma, por sinal, desperdiçou ótima oportunidade de tirar a Atalanta da briga e, de quebra, encostar na Juventus, abrindo distância do Milan. Para isso, necessitava ganhar no Gewiss Stadium (antigo estádio Atleti Azzurri d’Italia), em Bérgamo. Mas em nenhum momento, contudo, esteve perto do triunfo.

Antes do intervalo, Pasalic recebeu de Zapata e colocou os donos da casa em vantagem. Na segunda etapa, após defesaça de Rui Patrício, Rafael Toloi pegou a sobra e bateu de virada. A bola ainda desviou no zagueiro antes de entrar, para enorme festa do zagueiro brasileiro.

Aos 37, após troca de passes de primeira desde a defesa, Pellegrini acertou belo chute de fora da área para diminuir a desvantagem romana. Neste momento, a equipe, apesar da derrota, mantinha o quarto lugar. Mas a reação parou por aí e ainda veio mais um gol da Atalanta.

No minuto seguinte ao gol de honra da Roma, Koopmeiners definiu após falha bisonha de Rui Patrício, que saiu para encaixar a bola e largou nos pés do atacante rival. Restam sete rodadas e a próxima rodada promete ser quente, com a Roma hospedando o Milan, no sábado. A Atalanta visita o Torino, enquanto a Inter encara a vice-líder Lazio em Milão.