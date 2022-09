Tivoli cria espaço exclusivo para troca de figurinhas da Copa do Mundo

Os encontros para as trocas de figurinhas no shopping poderão ser realizados todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do shopping

Apaixonados por futebol e Copa do Mundo ganharam um espaço exclusivo no Tivoli Shopping para trocas de figurinhas repetidas do álbum do Mundial de seleções deste ano. Localizado na área da expansão, ao lado da loja Kalunga, o ponto de encontro já está em funcionamento e é de uso livre e gratuito.

Para usufruir do espaço, não é necessário nenhum tipo de cadastro. É só chegar, se acomodar e começar a diversão. Os encontros para as trocas de figurinhas no shopping poderão ser realizados todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do empreendimento. Decorado nas cores verde e amarelo, com grama sintética e bandeiras do Brasil, o espaço temático conta com mesas e pufes para garantir mais conforto ao público.

Completar o álbum é uma das atividades mais divertidas para as crianças, adolescentes e adultos que curtem futebol neste período que antecede a competição. Por isso, a cada quatro anos, a atividade se torna um verdadeiro hobby para boa parte dos brasileiros. Trocar figurinhas também é uma maneira de os colecionadores reduzirem os gastos, já que completar o álbum apenas comprando os pacotes requer um bom investimento.

Espaço está localizado na área da expansão, ao lado da loja Kalunga – Foto: Divulgação

“Sabemos o quanto os brasileiros estão empolgados com a Copa do Mundo e a chance de conquistar o Hexa. E, como o hobby de montar álbuns e colecionar figurinhas já virou febre, nossa ideia foi criar um ambiente temático e livre para que o público possa utilizar à vontade para os encontros e as tão praticadas trocas de figurinhas repetidas”, diz Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping. “Esperamos que esse local seja um ponto para confraternização e para novas amizades, que as pessoas se reúnam, se divirtam, encontrem as figurinhas mais raras e completem seus álbuns”.

A Copa do Mundo de 2022 será realizada no Catar, de 20 de novembro a 18 de dezembro. O primeiro jogo será entre Qatar e Equador. A Seleção Brasileira estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Enquanto os jogos não começam, os fãs do futebol aproveitam para entrar no clima, montando álbuns e colecionando as figurinhas dos jogadores das 32 seleções que irão participar do Mundial.