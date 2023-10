Tite tem 1º dia de treino no Fla e exalta elenco: ‘Sonho que pode ser matemático de título’

Velho conhecido de boa parte do elenco durante o seu período na seleção brasileira, Tite teve, nesta terça, o primeiro contato com os jogadores do Flamengo no início de seu novo trabalho como treinador. Com contrato até dezembro de 2024, ele passou todo o dia no CT e comentou sobre o novo desafio.

“Tomara que o Tite tenha competência para ajudar na busca da classificação (à Libertadores) que é o objetivo inicial. E tem ainda um sonho, que pode ser matemático, de título”, afirmou o novo comandante rubro-negro.

Tite volta a trabalhar em um clube depois de um ciclo de seis anos à frente da seleção brasileira. Neste período, ele disputou duas Copas do Mundo e acabou eliminado nas quartas de final nas duas ocasiões. Após anunciar a ideia de só retornar ao trabalho em 2024, ele reaparece antes do prometido para trabalhar à beira do campo.

“Saudade sim, o campo é fascinante. A oportunidade profissional do Flamengo é enorme e a responsabilidade também. Posso prometer que o Adenor, enquanto pessoa e caráter, vai estar na sua plenitude”, disse o treinador à Fla TV.

No CT flamenguista desde o início da manhã, o novo contratado comentou sobre o seu novo local de trabalho. “Não conhecia e nem tinha visitado. Tem todas as condições para um trabalho de excelência. Agora compete a nós”, afirmou.

Sobre o elenco, Tite disse não ter conversado com nenhum atleta em especial. No entanto, ficou otimista em poder liderar um grupo acostumado a ganhar títulos. “Tenho 12 ou 13 atletas que tive contato na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um aproach inicial de saber como é o comportamento e a forma de trabalho.”

O vice-presidente de futebol Marcos Braz foi uma espécie de cicerone do novo treinador durante este primeiro dia. Ele esteve à frente de todas as conversas para definir a vida de Tite e comentou sobre esse novo ciclo no clube.

“A gente está muito confiante no trabalho. É um grande líder, de caráter e que tem um lado humano muito desenvolvido. Já deu para ver a preocupação dele com todas as pessoas neste primeiro contato”, disse o dirigente.