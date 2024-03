Tite festeja vitória sobre o Fluminense, mas cita virada do rival em 2023

O técnico do Flamengo, Tite, classificou a vitória por 2 a 0 no sábado sobre o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Carioca como resultado “inconteste”, mas ressaltou que a semifinal ainda está aberta.

Com a melhor campanha no Carioca, com o melhor ataque e a melhor defesa, o Flamengo só não se classifica para a decisão se perder por três gols de diferença no próximo sábado. Tite, porém, citou uma situação recente semelhante contra o próprio Fluminense, que terminou com o título rival. “Eu não sabia porque eu não estava, mas os atletas comentaram que no ano passado eles venceram por 2 a 0 e perderam.”

O treinador foi questionado sobre como manter o elenco motivado. “São profissionais que querem trabalhar e querem merecer através do trabalho”, afirmou Tite. “Não quer tirar nada do adversário ou da arbitragem, mas também não quer que ninguém tire o que é seu.”

A análise da vitória no Maracanã ficou para o auxiliar Cléber Xavier, que acompanhou o técnico na entrevista coletiva. “Demos poucas chances ao adversário. Foram poucas finalizações e nenhuma no gol”, afirmou o auxiliar. “Fomos efetivos no ataque e mantivemos a média de não tomar gols e fazer dois ou mais.”

Tite comentou sobre a contratação do zagueiro Léo Ortiz, que estava no Red Bull Bragantino. “O Flamengo projeta uma equipe a médio e longo prazo”, afirmou. “O Pablo e o Rodrigo Caio saíram. Tem que ter um jogador desse nível para reposição. O Léo se encaixa, tanto no perfil técnico quanto no perfil pessoa.”