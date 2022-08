Tite faz elogios e indica Pedro na próxima convocação da seleção brasileira

Em grande fase no Flamengo, Pedro está em alta com o técnico Tite e deve aparecer na próxima lista de convocados da seleção brasileira. O próprio treinador admite essa possibilidade, sem usar meias palavras. O atacante do time carioca sonha com uma vaga na lista final de Tite para a Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro.

Pedro foi alvo de elogios do técnico na quinta-feira. “Ele está em um grande momento. Méritos do Dorival Junior, do ajuste da equipe do Flamengo, na retomada do melhor futebol, e o Pedro sendo um dos destaques”, declarou o treinador da seleção brasileira, em entrevista à rádio Itatiaia, de Belo Horizonte.

Questionado mais diretamente sobre a possível convocação, o técnico não se esquivou. “É bastante provável, mas eu não gosto de afirmar. Ainda tem tempo, mas a ideia é sim ter a possibilidade de convocá-lo, isso está claro.”

A oportunidade para Pedro pode surgir no início de setembro. No dia 9, Tite vai fazer a última convocação antes da definição da lista final para o Mundial do Catar. Na ocasião, o treinador vai chamar os jogadores que vão representar a seleção nos amistosos com Gana e Tunísia, ambos na Europa, ainda sem locais definidos, nos dias 23 e 27 de setembro.

Esta convocação será a última chance para o atacante do Flamengo conquistar uma vaga na Copa. O jogador vem se firmando nas últimas semanas como um dos destaques da temporada, com gols tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, além da Copa Libertadores.

Desde que ganhou a oportunidade de virar titular do Flamengo, em razão da lesão sofrida por Bruno Henrique, Pedro vem brilhando, principalmente após a chegada de Dorival Junior ao comando do Flamengo. Desde então, Pedro esteve em campo em 18 partidas, com 12 gols marcados.