Tite exalta versatilidade dos zagueiros Ibañez e Bremer, surpresas da convocação

Na última convocação da seleção brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo, dois nomes chamaram a atenção nesta sexta-feira: os zagueiros Bremer, da Juventus, e Ibañez, da Roma. Os dois nunca haviam sido chamados por Tite e surgem agora com potencial para ir ao Mundial do Catar. Sobre o jogador da Roma, o técnico ressaltou sua versatilidade e capacidade de atuar na lateral-direita – uma posição que tira o sono da comissão técnica.

“Acompanhamos seus jogos e já na outra convocação eu busquei um contato com o Mourinho (técnico da Roma). Ele foi extremamente solícito, nós conversamos, colocamos o grande momento dele”, disse Tite.

O treinador exaltou as opções táticas que terá com o zagueiro da Roma. “Jogando com linha de três, jogando com linha de quatro, tem essas duas possibilidades. Algumas, ele até funcionou como lateral. Tem toda essa versatilidade, essa preparação, esse melhor momento. Esse crescimento e consolidação do atleta são fundamentais”, considerou, ao justificar a convocação.

Sobre Bremer, Tite lembrou as duas últimas edições do Campeonato Italiano e, agora, a chegada do jogador à Juventus. “Nos últimos dois Campeonatos Italianos, ele foi o melhor zagueiro, melhor defensor. Fez a transferência do Torino para a Juventus agora, está fazendo um belo campeonato de novo”, disse.

Por fim, o técnico da seleção resumiu o perfil dos dois novos convocados. “É uma escola italiana com o (Massimiliano) Allegri e com o (José) Mourinho, que é bastante exigente nas ações defensivas”, pontuou.