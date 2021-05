Tite exalta qualidade e liderança de ‘veteranos’ Thiago Silva e Daniel Alves

Velhos conhecidos da seleção, Daniel Alves, de 38 anos, e Thiago Silva, de 36, voltaram a ser chamados pelo técnico Tite nesta sexta-feira e viram aumentar suas chances de disputarem mais uma Copa do Mundo – isso, claro, considerando que o Brasil se classifique nas Eliminatórias. O Mundial do Catar será disputado no próximo ano.

Os dois jogadores são atletas de confiança do treinador brasileiro desde que ele assumiu a equipe, há quase cinco anos. E, nesta sexta, tiveram suas condutas como atletas exaltadas por toda a comissão técnica da seleção.

Daniel Alves, que voltou a atuar na lateral-direita no São Paulo desde a chegada do argentino Hernán Crespo para o comando do time, e Thiago Silva, finalista da Liga dos Campeões com o Chelsea, mereceram alguns dos principais elogios de Tite.

“Eu não gosto muito da palavra se reinventar, a gente se modela a situações diferentes. O Thiago já está inventado. Ele tem uma grande capacidade profissional, é um verdadeiro atleta, só ver os cuidados físicos que tem. A qualidade técnica para um zagueiro, as percepções, sobram”, disse o técnico sobre o zagueiro. “Junta isso à conduta dele e permite jogar nesse alto nível que está.”

O treinador afirmou que a comissão técnica considera três aspectos na hora de convocar seus jogadores: o alto nível e longevidade da carreira, o bom momento no seu clube e o histórico dele na seleção. E tudo isso pesou em relação a Daniel Alves.

“A felicidade de ver o Dani jogando em alto nível se insere também em observações feitas ao Thiago Silva. Os cuidados do atleta, a qualidade técnica que tem, mais a liderança que exerce”, enumerou Tite.