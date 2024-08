Tite é internado após arritmia causada pela altitude; ônibus do Fla é apedrejado em La Paz

Tite, técnico do Flamengo, foi internado nesta sexta-feira no Hospital Copa Star, no Rio, após sofrer elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude de La Paz, na Bolívia, onde o time rubro-negro perdeu por 1 a 0 para o Bolivar na noite de quinta-feira. O treinador passou mal ainda na capital boliviana, mas teve condições de retornar para o Brasil, assistido pela equipe médica flamenguista.

Em comunicado oficial, o clube informou que os primeiros exames realizados confirmaram um quadro de fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca que consiste na aceleração e irregularidade no ritmo dos batimentos cardíacos. Até o momento, Tite está sendo tratado com medicamentos, sem necessidade de cirurgia.

Técnico Tite foi internado por conta de arritmia cardícaca – Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

“Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos. Desejamos uma rápida recuperação ao nosso comandante”, comunicou o Flamengo.

ÔNIBUS DO CLUBE É APEDREJADO EM LA PAZ

O ônibus do Flamengo foi alvo de uma emboscada na madrugada desta sexta-feira, em La Paz, na saída do estádio Hernando Siles, após jogo em que o time carioca garantiu a classificação para as quartas de final da Libertadores diante do Bolívar.

Mesmo sob escolta da polícia, o veículo que transportava os atletas e integrantes da comissão técnica foi apedrejado nas imediações do estádio. Vidros foram quebrados, mas ninguém ficou ferido por causa do episódio.

Um funcionário do Flamengo chegou a fazer um vídeo para mostrar os estragos causados pelo ataque dos torcedores rivais, que ficaram inconformados com a desclassificação da equipe boliviana.

Apesar da derrota por 1 a 0, a equipe comandada pelo técnico Tite assegurou a permanência no torneio sul-americano por ter vencido o confronto de ida, no Maracanã, pelo placar de 2 a 0.

Na próxima fase do torneio internacional, o Flamengo vai enfrentar o Peñarol, do Uruguai, que se classificou para as quartas de final ao superar uma outra equipe boliviana: o The Strongest

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo neste domingo e recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã. Na quarta colocação, com 41 pontos, a equipe rubro-negra tenta a reabilitação diante de sua torcida após sofrer uma goleada de 4 a 1 para o Botafogo, no estádio do Engenhão.