Tite aprova exibição e Neymar diz: ‘Quando estou inteiro fica difícil aos rivais’

Tite gostou do desempenho de seus comandados no penúltimo jogo oficial antes da estreia na Copa do Mundo do Catar, tanto que abriu um sorriso ainda durante a partida para indicar que estava aprovando a performance da seleção brasileira diante de Gana, a quem considera um adversário com qualidade técnica “apreciável.”

“Foi um grande primeiro tempo”, avaliou. Nas palavras do treinador, a equipe foi ‘fresh’ tecnicamente e competente defensivamente no duelo na cidade francesa de Le Havre.

“Vi um time que soube absorver e jogar competitivamente o amistoso. A perda e a retomada da bola foram impressionantes, o ritmo que botamos”, analisou o treinador, contente, sobretudo, com a performance no primeiro tempo, etapa em que a seleção construiu todo o placar, com dois gols de Richarlison e um de Marquinhos.

O desempenho do camisa 9, aliás, rendeu elogios do seu comandante. “O Richarlison cheira a gol. Ele não quer saber, ele quer finalizar. Ele quer ir para o gol.”

O atacante é um dos integrantes do quinteto ofensivo que encantou o treinador na França. Ele apostou nessa formação leve e ousada, que também tem Paquetá, Neymar, Raphinha e Vini Jr., pela primeira vez, e estuda utilizá-la em outras ocasiões.

“A utilização de uma ou outra forma, a gente vai estudar dependente do jogo. Pode variar. Ela está se consolidando cada vez mais com a passagem que essas duas formas são equilibradas”, disse, explicando que o time jogou com equilíbrio que ele queria porque, entre outros fatores, o esquema conta com um lateral defensivo, o zagueiro Eder Militão. “A ideia nossa é: deixa um segundo mais ofensivo, mas tem um lateral base, para gerar isso.”

NEYMAR SINCERÃO

Em grande forma, Neymar deixou a modéstia de lado e avisou que, quando está em sua plenitude física e bem mentalmente, é complicado pará-lo. “Quando estou 100% inteiro e feliz jogando meu futebol, fica difícil para os adversários”, definiu.

“Meu problema nunca foi dentro de campo. Algumas lesões acabaram atrapalhando”, prosseguiu o astro do Paris Saint-Germain. Ele garantiu que as coisas fluem na seleção porque trata-se de um time harmonioso e sem vaidade, tanto que ficou à vontade para, antes do jogo, pedir para todos correrem um pouco mais para fazer com que o esquema ofensivo funcionasse.

“Eu cheguei para eles no treino de quinta e falei que era um time que a galera vê como ofensivo, querendo ou não, com quatro atacantes e o Paquetá. Falei com eles que, se a gente quer jogar assim, um tem que ajudar o outro”, contou.

Neymar, muito caçado em campo, jogou toda a partida. O craque brasileiro não foi às redes, mas fez uma boa apresentação. Movimentou-se bastante, jogou coletivamente, deu bonitos dribles e dois passes para Richarlison marcar. Ele começou a temporada em grande forma e ostenta 11 gols em 11 jogos pelo PSG.