Tite anuncia convocados da seleção para a Copa do Mundo; veja a lista

Técnico define os 26 nomes que defenderão o Brasil no Catar; Weverton, do Palmeiras, é o único entre os paulistas

O técnico Tite anunciou a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo dia 20. Foram chamados 26 nomes, que se apresentarão na próxima segunda-feira (14), em Turim, na Itália, para complementar a preparação iniciada desde o término do último Mundial, em 2018, na Rússia.

Técnico Tite e o coordenador Juninho Paulista durante o anúncio dos convocados – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Veja a lista de convocados:

Goleiros

Alisson – Liverpool (Inglaterra)

Ederson – Manchester City (Inglaterra)

Weverton – Palmeiras

Laterais

Danilo – Juventus (Itália)

Daniel Alves – (Pumas)

Alex Sandro – Juventus (Itália)

Alex Telles – Sevilla (Espanha)

Zagueiros

Thiago Silva – PSG (França)

Marquinhos – PSG (França)

Éder Militão – Real Madrid (Espanha)

Bremer – Juventus (Itália)

Meias

Casemiro – Manchester United (Inglaterra)

Fabinho – Liverpool (Inglaterra)

Fred – Manchester United (Inglaterra)

Bruno Guimarães – Newcastle (Inglaterra)

Lucas Paquetá – West Ham (Inglaterra)

Éverton Ribeiro – Flamengo

Atacantes

Neymar – PSG (França)

Vinícius Junior – Real Madrid (Espanha)

Raphinha – Barcelona (Espanha)

Antony – Manchester United (Inglaterra)

Richarlison – Tottenham (Inglaterra)

Gabriel Jesus – Arsenal (Inglaterra)

Gabriel Martinelli – Arsenal (Inglaterra)

Rodrygo – Real Madrid (Espanha)

Pedro – Flamengo

Os 26 jogadores anunciados fazem parte de uma lista prévia de 55 nomes já entregue à Fifa em outubro. Qualquer mudança na relação de convocados deverá ter como substituto um destes 55 pré-selecionados – a relação destes atletas não foi revelada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O Brasil está no Grupo G e estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia, no dia 24 (quinta-feira), às 16 horas (horário de Brasília). Na sequência da fase de grupos, encara a Suíça, no dia 28 (segunda-feira), às 13 horas, e Camarões, no dia 2 de dezembro (sexta-feira), às 16 horas.