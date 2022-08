Times terão mensagem antirracista em camisa em jogos do futebol brasileiro

A CBF começa nesta quarta-feira uma campanha contra o racismo no futebol brasileiro. A iniciativa ficará mais visível aos torcedores nos estádios e nas próprias camisas dos clubes. Os jogadores vão usar no uniforme um “patch” com uma mensagem antirracista a partir dos jogos da noite desta quarta, pela Copa do Brasil.

Nas partidas de ida das semifinais da competição de mata-mata, Corinthians, Flamengo, Fluminense e São Paulo vão trazer em seus uniformes a seguinte mensagem: “Por um futebol e uma sociedade antirracista”. A mensagem faz parte da parceria entre CBF e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, com apoio da Conmebol e da Fifa.

Ao mesmo tempo, as placas de publicidade nos gramados vão exibir mensagens antirracistas, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão. Os primeiros jogos do campeonato com as mensagens serão aqueles disputados no próximo fim de semana, pela 24ª rodada. Pela Série B, o jogo entre Bahia e Vasco, que terá transmissão em TV aberta, também terá as mensagens nas camisas.

A campanha vai ter início oficialmente nesta quarta com a primeira edição do Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, na sede da CBF, que estará “vestida” com a mensagem antirracista.

Um dos assuntos a serem discutidos no seminário é a proposta da CBF de que casos de racismo sejam punidos com a perda de pontos a partir do próximo ano, nas quatro divisões nacionais – Séries A, B, C e D.

“Eu defendo que as punições têm de ser desportivas. As multas, muitas vezes, são derrubadas ou diminuídas”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em entrevista à TV Globo. “Administrativamente, no dia seguinte que qualquer ação dessas acontecesse, a CBF ou qualquer outra entidade que administra o futebol poderia tirar os pontos do clube.”