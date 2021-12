Times da primeira divisão da Espanha têm dia difícil na disputa da Copa do Rei

Os times da Primeira Divisão da Espanha não tiveram um dia fácil na Copa do Rei. O Betis, atual terceiro colocado no Campeonato Espanhol, e Valência, sétimo, se classificaram nesta quinta-feira, mas precisaram obter as vitórias na prorrogação, diante de adversários frágeis da terceira divisão. Getafe e Granada acabaram eliminados.

O Valencia derrotou o Arenteiro, fora de casa, por 3 a 1, após empate por um gol no tempo normal. Musah abriu o placar para os visitantes no primeiro minuto, mas Magisano empatou para os anfitriões aos oito minutos.

O Valência só voltou a mexer no placar aos nove minutos do primeiro tempo do tempo extra com Guillamon, enquanto Vallejo, aos oito do segundo tempo da prorrogação confirmou o triunfo.

O Betis teve mais trabalho com o Talavera de la Reina. Começou perdendo, quando Gongora, de pênalti, fez o primeiro, aos sete minutos. Virou o placar com Iglesias, aos 14, e Joaquin, em cobrança de penalidade, aos 16 da etapa final, mas Perales fez 2 a 2, aos 44 minutos.

A classificação do Betis só veio nos minutos finais, após os gols de Lainez, a um minuto e Canales, aos 14 do segundo tempo da prorrogação.

O Getafe, 19º do Espanhol, levou toda a sua crise diante do Atletico Baleares e perdeu por incríveis 5 a 0. Granada, 15º, também foi eliminado, ao perder, por 1 a 0, para o Atletico Mancha Real. Já o Osasuna, décimo, passou pelo Deportivo, em La Coruña, por 2 a 1.

Outros resultados desta quinta-feira: Amorebieta 1 x 2 Almeria, Llanera 0 x 6 Mallorca, Lugo 1 x 2 Mirandês e Albacete 0 x 1 Cádiz.