Time russo oferece vacina Sputnik V a torcedores durante jogos em São Petersburgo

Em uma ação que tem chamado atenção no mundo do futebol, o clube russo Zenit São Petersburgo iniciou uma campanha de vacinação de seus torcedores. Desde o último fim de semana, para ser imunizado contra a covid-19 com a vacina Sputnik V, fabricada no país, é preciso ter mais de 18 anos e comparecer à Arena Gazprom durante os jogos da equipe.

O centro de vacinação no estádio do Zenit São Petersburgo foi inaugurado no sábado, na partida contra o Akhmat, pelo Campeonato Russo. A promessa do clube é que o local funcionará até o fim da temporada, em maio.

Desde junho do ano passado, quando o Campeonato Russo foi retomado, os estádios estão liberados para receber torcedores. O Zenit tem atualmente média de público de 17 mil pessoas por jogo.

O clube conta no seu elenco com três brasileiros: Douglas Santos (ex-Atlético-MG), Wendel (ex-Fluminense) e Malcom (ex-Corinthians). Wendel, inclusive, usou as redes sociais para divulgar a campanha de vacinação do clube, atual bicampeão russo.

Na Rússia, mais de 4 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus e o país registra 90 mil mortes por covid-19. Foram vacinadas até agora com ao menos uma dose 5,5 milhões de pessoas, o equivalente a 3,8% da população.