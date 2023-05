Time dos EUA afasta brasileiro por suspeita de envolvimento em esquema de apostas

O esquema de apostas, alvo de investigações no Brasil nos últimos meses, atravessou o continente e alcançou a América do Norte. Nesta quinta-feira, o Colorado Rapids, da MLS, o principal campeonato de futebol dos Estados Unidos, afastou o meia-atacante brasileiro Max Alves.

O jogador foi afastado do clube por suspeita de envolvimento no mesmo esquema de manipulação de resultados. “O jogador foi retirado de todas as atividades enquanto a MLS conduz uma investigação sobre o assunto”, informou o Colorado Rapids, em comunicado, sem citar o nome do atleta.

“Estamos cientes da investigação ligando um jogador do Colorado Rapids com jogos de azar e apostas esportivas. Encaramos assuntos desta natureza muito a sério e procuramos sempre proteger a integridade do jogo”, completou o comunicado do time dos Estados Unidos.

Max Alves apareceu numa planilha de pagamentos obtida pelo jornal O Globo. Formado na base do Flamengo, o brasileiro teria recebido R$ 35 mil de sinal e deveria ganhar ainda mais R$ 25 mil. Para tanto, teria que levar cartão amarelo num jogo da MLS, em setembro do ano passado. Isso aconteceu na derrota da sua equipe para o LA Galaxy, por 4 a 1, naquele mês. Alves era reserva, mas entrou no decorrer da partida.

O jogador de 21 anos, da base do time rubro-negro, recebeu poucas oportunidades na equipe principal. Foram 14 partidas e um gol. Chegou a ser emprestado ao Cuiabá em 2021. E, no ano passado, foi negociado com o Colorado Rapids.