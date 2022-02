Tigre vai receber R$ 40 mil em premiação da Federação Paulista

Entidade divulgou vencedores da 6ª edição do Programa de Excelência e distribuiu mais de R$ 1 milhão em prêmios

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta quarta-feira (16) os 21 vencedores da 6ª edição do Programa de Excelência, em cerimônia on-line, transmitida pelo YouTube. O Rio Branco foi premiado na categoria prata e faturou R$ 40 mil.

A premiação levou em conta vários quesitos dos clubes paulistas em 2021, como base, torcida, infraestrutura, negócios, atletas e comissão técnica, desempenho técnico, futebol feminino, recursos humanos, filiação, gestão e finanças.

Rio Branco ganhou R$ 40 mil da FPF – Foto: Reprodução / FPF

O clube americanense ficou na segunda faixa de premiação, a prata, ao lado de Inter de Limeira, Portuguesa, Botafogo, Novorizontino e Grêmio Osasco, tendo cada um recebido os R$ 40 mil.

“O Rio Branco recebeu a prata. De 2016 para cá, já é o terceiro ano em que a gente é premiado. Faltou muito pouco para o ouro”, disse Gilson Bonaldo, presidente do Tigre, em entrevista ao LIBERAL.

“E esse dinheiro o Rio Branco não recebe, infelizmente, porque ele vem bloqueado pela federação, vai para a Justiça direto”, explicou o mandatário, citando as dívidas do clube em processos judiciais.

Além destes, a faixa ouro, a principal do programa, premiou com R$ 80 mil Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Água Santa, Primavera, Ferroviária e Red Bull Bragantino.

A categoria bronze pagou R$ 20 mil para Ponte Preta, Juventus, Linense, Ituano, Lemense, Paulista e Rio Claro.

Além destes, receberam certificado de participação Desportivo Brasil, Guarani, Mirassol, Santo André, São Bento, São Bernardo, Taubaté e XV de Piracicaba.

O Rio Branco já havia sido premiado na categoria prata em 2018, referente ao ano de 2017, e ganhou na bronze em 2020, em relação ao ano de 2019.

“São seis anos de um programa que nasceu de uma ideia, do diálogo com os clubes. O Futebol Paulista, por mérito dos clubes, é o maior do Brasil. São conquistas que fazem todos nós termos a convicção que estamos na direção correta”, disse o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.