Tiger Woods entra em conselho do PGA Tour em meio à polêmica sobre investimento saudita

Em meio a um dos momentos mais importantes da história do circuito profissional de golfe, o astro americano Tiger Woods anunciou nesta terça-feira a sua entrada no Conselho do PGA Tour, o circuito da Associação dos Golfistas Profissionais, pela primeira vez em 27 anos.

O dono de 15 títulos de Majors no circuito profissional vai se juntar a Patrick Cantlay, Charley Hoffman, Peter Malnati, Rory McIlroy e Webb Simpson, que são os outros atletas no conselho. Pela primeira vez, os golfistas terão mais representantes do que os diretores independentes no Conselho.

“A voz e a liderança de Tiger durante toda a sua carreira contribuiu imensamente para o sucesso do PGA Tour. E poder contar com ele em nossa governança e também em nossos planos para o futuro neste momento crucial será ainda mais impactante”, disse o comissário do PGA Tour, Jay Monahan.

A entrada de Tiger Woods faz parte de um movimento interno no Conselho em busca de maior transparência, após diversas críticas recebidas pela entidade por conta do acordo feito com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, em junho. O país árabe é alvo de diversas críticas pelo mundo por causa de diversas questões direitos humanos.

Muitos criticaram o circuito de golfe por ter se “vendido” ao país árabe, em nome de um acordo bilionário. Para os críticos, a Arábia Saudita estaria usando o esporte para fazer o chamado “sportswashing”, que é se aproximar das modalidades esportivas para melhorar a imagem internacional do país.

“Estou comprometido a subir os degraus necessários para recuperar nossa confiança perdida ao longo do nosso anúncio surpresa sobre o acordo (com a Arábia Saudita)”, disse Jay Monahan.

Na prática, a entrada de Tiger Woods aumenta o prestígio e a credibilidade do Conselho e também serve de apoio moral ao atual comissário da entidade, em meio às críticas sobre a negociação com os sauditas.

O americano já foi um dos adversários mais fortes do circuito e ajudou a organizar uma reunião de jogadores no ano passado para reestruturar o modelo do PGA Tour. Em um comunicado, Woods disse que os golfistas farão o possível para garantir que quaisquer mudanças nas operações do circuito sejam do interesse de todos.

Ele agradeceu a Monahan por ouvir as preocupações dos jogadores. “Ele tem minha confiança para avançar com essas mudanças”, disse Woods.