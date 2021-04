Tiago Nunes relaciona Pedro Geromel e Maicon para jogo do Grêmio contra o Lanús

O Grêmio encerrou nesta quarta-feira a preparação para enfrentar o Lanús, na Argentina, nesta quinta, pela segunda rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Ao término do trabalho, a assessoria de imprensa tricolor divulgou a lista de convocados feita pelo técnico Tiago Nunes para a viagem com as presenças do zagueiro Pedro Geromel e o meia Maicon. Por outro lado, o zagueiro argentino Kannemann segue fora.

Pedro Geromel vinha treinando com bola desde a semana passada, após se recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo. O defensor deve ser companheiro de zaga de Ruan, já que Rodrigues recebeu o cartão vermelho contra o La Equidad, da Colômbia, na semana passada, na estreia do clube tricolor na competição.

Maicon também se recuperou de um problema físico e é opção para Tiago Nunes. O problema é que o capitão não atua há duas semanas, desde a derrota para o Independiente del Valle, do Equador, que custou a eliminação do clube na terceira fase preliminar da Copa Libertadores.

Kannemann e o meia Pinares seguem entregues ao departamento médico e a fisioterapia. Ambos realizam o tratamento fisioterápico e realizam treinos individualizados em campo, o que indica que, em breve, eles devem voltar aos trabalhos com a preparação física.

A tendência é que o Grêmio atue em Buenos Aires com a seguinte escalação titular: Brenno; Rafinha, Pedro Geromel (Paulo Miranda), Ruan e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Maicon), Matheus Henrique, Léo Pereira, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza. A confirmação ocorrerá somente uma hora antes da bola rolar.

Após o almoço no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, a delegação gremista viajou para a Argentina. A partida contra o Lanús está marcada para esta quinta, às 21h30 (de Brasília), no estádio La Fortaleza.