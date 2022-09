Esporte Tiago Monteiro perde para russo na segunda rodada e é eliminado do US Open

Tiago Monteiro está fora do US Open. O brasileiro perdeu, nesta quarta-feira, para o russo Karen Khachanov, por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/3, 5/7 e 6/4, em 2h58 de partida, em duelo válido pela segunda rodada.

Tiago demorou para encontrar uma forma de atuar diante do rival da Rússia. Quando conseguiu equilibrar a disputa, já havia perdido os dois primeiros sets.

Já o australiano Nick Kyrgios, vice-campeão em Wimbledon, eliminou o francês Benjamin Bonzi, por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/4, 4/6 e 6/4.

Outros resultados da rodada: Casper Ruud (NOR) venceu Tim Van Rijthoven (HOL), por 3 a 1, com parciais de 6/7, (7/4), 6/4, 6/4 e 6/4; Pablo Carreño (ESP) passou por Alexander Bublik (Cazaquistão), 4/6, 6/4, 6/3 e 7/6 (7/5) e Matteo Berrettini (ITA) superou Hugo Grenier (FRA), com 2/6, 6/1, 7/6 (7/4) e 7/6 (9/7).