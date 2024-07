Thiago Wild não resiste e leva virada de Hune em Wimbledon; Djokovic avança para a 3ª rodada

O começo animador e a vitória no primeiro set não foram suficientes para Thiago Wild avançar à terceira rodada em Wimbledon, em Londres. O brasileiro, que representará o País em simples nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, levou a virada do dinamarquês Holger Hune, 15º favorito do Grand Slam, se despedindo com 6/3, 3/6, 2/6 e 2/6. Quem continua firme na disputa é o sérvio Novak Djokovic, que avançou ao eliminar o tenista local Jacob Fearnley.

Wild começou o jogo se destacando no serviço – fez três pontos seguidos de zero – e ainda quebrou o saque de Hune para abrir 4 a 1. Depois, apenas trocou pontos para fechar com 6 a 3 em apenas 25 minutos.

A resposta do dinamarquês veio da mesma maneira. Com uma quebra, Hune abriu logo 4 a 1 no segundo set e empatou a partida com 6 a 3 no segundo set point. Depois de salvar três break points na abertura do terceiro set, Wild não conseguiu manter o saque a se perdeu na partida.

Novamente abrindo 4 a 1, Hune assumiu o comando da partida para não se ver mais incomodado pelo brasileiro. Com nova quebra na parcial, virou o placar com 6 a 2. Sem impor resistência no quarto set, Wild se despediu com novo 6 a 2 e duas quebras.

O próximo jogo de Hune em Wimbledon será diante do francês Quentin Halys, que surpreendeu o russo Karen Khachanov, 21º favorito, em cinco sets, parciais de 4/6, 6/3, 3/6, 6/3 e 6/4.

O sérvio Novak Djokovic continua firme sua caminha em Wimbledon. Mas perdeu o primeiro set na competição. O ex-número 1 do mundo, agora segundo favorito, bateu o britânico Jacob Fearley, que contou com o apoio da torcida inglesa, por 6/3, 6/4, 5/7 e 7/5.

O próximo adversário do sérvio, em jogo agendado para sábado, será o australiano Alexei Popyrin, que passou pelo brasileiro Thiago Monteiro na estreia e nesta quinta-feira superou o argentino Tomas Etcheverry, com 3/6, 6/4, 4/6, 6/4 e 6/3.

Um dos nomes a serem observados em Wimbledon, o polonês Hubert Hurkacz, cabeça 7, sofreu uma grave lesão no joelho, tentou voltar ao jogo, mas acabou desistindo diante do prodígio francês Arthur Fils, quando perdia por 6/7 (2/7), 4/6, 6/2 e 6/6 (8/9). Outro favorito eliminado na segunda rodada foi o grego Stefanos Tsitsipas, derrotado pelo finlandês Emil Ruusuvuori, parciais de 7/6 (8/6), 7/6 (11/10), 3/6 e 6/3.