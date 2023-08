Thiago Wild estreia na Áustria com vitória sobre algoz de Monteiro; Meligeni ganha 1ª em ATPs

Thiago Seyboth Wild está nas oitavas de final do Torneio da Áustria, disputado em Kitzbuhel. Ele estreou nesta terça-feira com vitória sobre o local Dennis Novak, que veio do qualificatório e havia surpreendido Thiago Monteiro, no domingo. O brasileiro se garantiu com bom triunfo por 6/3 e 6/4.

Wild está disputando o torneio a nível ATP 250 por convite e tem uma meta individual na Áustria: chegar à semifinal para se tornar o 27º brasileiro da história a alcançar o Top 100 do ranking. Atualmente, ele figura no 117º lugar.

Wild, contudo, já terá uma pedreira na próxima rodada. Ele vai encarar o sérvio Laslo Djere, cabeça de chave 5 e 38º do mundo, que eliminou o australiano Christopher O’Connell por 6/4 e 7/6 (7/4).

Para avançar às oitavas, Wild aplicou sete aces no jogo contra Novak, teve 74% de aproveitamento no serviço e aproveitou os dois break points que teve, um em cada set. No primeiro, depois de salvar quatro vezes seu serviço no game 1, quebrou na parcial seis e depois fechou em 6/3 após 47 minutos.

O set seguinte foi mais rápido e com menos disputa nos pontos. O brasileiro quebrou para fazer 3 a 2 e depois trocou serviços, celebrando a vitória no segundo match point, com 6/4.

TRIUNFO GIGANTE DE MELIGENI

Felipe Meligeni ainda busca grandes resultados na promissora carreira e comemorou sua primeira vitória em um jogo de simples a nível ATP. O brasileiro superou o chileno Alejandro Tabilo no Torneio de Los Cabos, com parciais de 6/2 e 6/4. Agora, ele terá nada menos que o principal favorito no México, o americano Tommy Paul, pela frente.