Thiago Wild é eliminado por russo na primeira rodada do ATP 250 de Estocolmo

Thiago Wild, tenista número 1 do Brasil e 77º colocado do ranking mundial, se despediu do ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, logo em sua primeira partida no torneio, nesta quarta-feira. O algoz do paranaense de 23 anos foi o russo Roman Safiullin, dono da 42º posição no ranqueamento da ATP, que venceu o duelo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, após 1 horas e 12 minutos de partida.

A participação no torneio sueco foi o retorno de Wild a uma competição do circuito principal do tênis mundial. Em setembro, ele disputou dois Challengers na Itália, um em Como e outro em Gênova, e foi campeão de ambos. Antes de Estocolmo, a última vez que o brasileiro esteve em uma disputa de nível de elite foi no US Open, no qual foi eliminado na segunda rodada da fase qualificatória, dia 25 de agosto.

Durante o primeiro set contra Safiullin, o paranaense não esteve em vantagem no placar em nenhum momento. Foi derrotado em um game inicial mais longo, após ter três break points salvos pelo adversário, e buscou o empate três vezes, mas não venceu mais nenhum sete após o 3/3, por isso acabou derrotado por 6/3. Em seguida, saiu na frente no segundo set, mas parou no 2/1, sofreu duas quebras e perdeu todos os games restantes para ser superado por 6/2.

Também nesta quarta-feira, tenistas com posições altas no ranking estiveram em quadra pelas oitavas de final do ATP 500 de Tóquio. O norueguês Casper Ruud, número 8 do mundo, venceu Marcos Giron por 6/3 e 6/4, e Tommy Paul, dos EUA, 12º colocado do ranking, fez 6/4 e 6/2 diante do compatriota Mackenzie McDonald. Já o canadense Felix Auger-Aliassime, ex-top 10 e atual 17º, conquistou parciais de 6/4 e 6/1 para superar o austríaco Sebastian Ofner.