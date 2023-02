Esporte Thiago Silva sofre lesão ligamentar no joelho e vira desfalque no Chelsea

Substituído durante a derrota por 2 a 0 para o Tottenham em clássico disputado no último domingo, o zagueiro Thiago Silva foi diagnosticado nesta terça-feira com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e, de acordo com a imprensa inglesa, deve ser desfalque do Chelsea por pelo menos um mês e meio. Com isso, perderá o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund.

“Os resultados da varredura dessas avaliações confirmaram danos nos ligamentos do joelho de Thiago e ele agora trabalhará em estreita colaboração com o departamento médico do clube durante sua reabilitação para retornar à ação o mais rápido possível”, informou o clube londrino em comunicado.

A ausência do defensor de 38 anos é mais um dos muitos problemas acumulados pelo Chelsea, protagonista de uma crise intensa. Sem vencer há seis jogos e com apenas uma vitória nas últimas dez partidas, o time comandado por Graham Porter perdeu por 1 a 0 na rodada de ida contra o Dortmund e decidirá em casa, no Stamford Bridge, dia 7 de março, a classificação para as quartas de final.

No Campeonato Inglês, ocupa a décima colocação, com 31 pontos, e corre grande risco de não participar de nenhum torneio europeu na próxima temporada. O próximo compromisso pela liga nacional está marcado para as 12 horas deste sábado, em Londres. Sem Thiago Silva, Potter decidirá se tem Fofana, Chalobah e Koulibaly à disposição para formar a dupla de zaga.