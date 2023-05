Thiago Silva recebe homenagem do Chelsea e descarta retorno ao Flu neste ano

Após ser homenageado pela torcida do Chelsea neste sábado, o zagueiro Thiago Silva descartou retornar ao Fluminense ainda neste ano. O jogador afirmou que pretende voltar ao time carioca em 2024, após o encerramento do seu contrato com o clube inglês, com quem renovou seu vínculo recentemente.

“Eu tenho contrato aqui, né? É até estranho, porque estão saindo várias coisas (na imprensa) e acaba que o torcedor apaixonado… Uns até me xingam em redes sociais, outros falam ‘vem logo’, outros falam ‘se não vier agora, não venha mais’. Fica até chato para mim, mas tem dois meses que renovei com o Chelsea, se não me engano. Sempre cumpri meus contratos. Eu só não fico aqui se o Chelsea não me quiser para o ano que vem ou se o novo treinador que chegar não quiser que eu permaneça”, disse o zagueiro, em entrevista à ESPN.

O vínculo de Thiago Silva vai até o meio de 2024, quando será encerrada a temporada europeia a ser iniciada em agosto deste ano. “De resto, vou procurar cumprir meu contrato que está assinado até o ano que vem. Aí, no ano que vem, a gente vê o que realmente pode fazer”, declarou.

O brasileiro Thiago Silva reforçou que segue acompanhando o Fluminense à distância e até se encontrou com o presidente Mário Bittencourt, em janeiro deste ano. “Sempre acompanhei (o Flu) desde a minha saída, sempre estive muito próximo. Todas as vezes que estou de férias vou lá, faço meus treinos. Tenho vários amigos ali dentro. São muitas mensagens chegando, falando ‘volta logo, volta logo’. Fica uma ansiedade grande para eles, principalmente quando estão saindo muitas coisas (na imprensa), umas inverdades…”.

Antes da entrevista, o defensor recebeu uma homenagem da torcida inglesa. No estádio Stamford Bridge, após o empate com o Nottingham Forest por 2 a 2, torcedores estenderem dois bandeirões com a imagem do brasileiro e da bandeira do Brasil.