Thiago Motta quer evolução da Juventus e mira Stuttgart na Liga dos Campeões: ‘Ter o controle’

Na briga pelas primeiras posições no Campeonato Italiano (ocupa o terceiro lugar), o técnico brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, quer ver esta mesma disposição da Juventus nas partidas da Liga dos Campeões. Nesta segunda-feira, ele comentou da importância de o time continuar evoluindo nos jogos do torneio europeu. E uma ótima chance de ver isso em prática é no duelo diante do Stuttgart.

“Não há diferença entre Campeonato Italiano e Liga dos Campeões. Precisamos mostrar em campo a mesma atitude para a equipe continuar evoluindo. Temos que lutar para ter o controle diante do Stuttgart”, afirmou o comandante ao se referir ao duelo com os alemães, marcado para esta terça-feira, em Turim.

O início da equipe italiana no torneio europeu tem sido satisfatório. Após a vitória de 3 1 sobre o PSV na estreia, a Juventus triunfou na rodada seguinte ao derrotar o RB Leipzig por 3 a 2 fora de casa.

A fim de aproveitar o embalo, Motta disse que o time tem que estar pronto nas mais diversas frentes para continuar competitivo. “Melhorar em todos os aspectos, tanto em termos de jogo como mentalmente. Temos que entrar pensando em atuar bem. É assim que aumentamos nossas chances de vitória”, comentou.

Ele saiu em defesa do jovem atacante turco Kenan Yildiz, de 19 anos. Sem balançar a rede há oito partidas pelo Italiano, ele ganhou um voto de confiança do técnico. “Em campo, ele coloca toda a sua qualidade à disposição da equipe. Estou satisfeito com o seu desempenho e tenho certeza de que pode melhorar”.

O único gol marcado pelo atleta foi na vitória sobre o PSV em confronto pela Liga dos Campeões. Na coletiva, Motta afirmou que ganha versatilidade com a presença de Yldiz no ataque da Juve. “Ele vai bem quando entra para atuar pelos lados do campo e também no miolo da área. Ótima opção”, disse o treinador.