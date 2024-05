Thiago Motta deixa o Bologna após temporada histórica e fica próximo de acerto com a Juventus

Depois de liderar o Bologna em uma classificação histórica para a Liga dos Campeões, o técnico Thiago Motta decidiu abrir uma nova etapa em sua carreira. O clube anunciou, nesta quinta-feira, que o brasileiro naturalizado italiano optou pela não renovação do contrato.

Por meio do seu site oficial, a equipe do norte da Itália informou que o comandante comunicou sua decisão logo cedo. “O clube gostaria de agradecer ao Thiago pelo trabalho incrível que ele fez durante sua passagem aqui e desejar-lhe tudo de melhor para sua carreira no futuro.”

O bom trabalho de Motta o tornou alvo de outros clubes, entre eles a Juventus. A equipe de Turim, que demitiu Massimiliano Allegri na semana passada, manifestou o interesse em sua contratação e as negociações devem ganhar um avanço com a sua saída.

A boa campanha no Campeonato Italiano fez o presidente do Bologna, Joey Saputo, exaltar o seu trabalho à frente do clube. Apesar da saída do treinador, ele disse que Motta deixou a equipe em um outro patamar.

“Nos últimos dois anos, conheci um treinador bem preparado e vencedor. Adotou um estilo de jogo brilhante neste período. Chegar à Liga dos Campeões significa que ele e todos estes jogadores estão na história do nosso clube”, afirmou o dirigente.

Faltando uma rodada para o fim do Campeonato Italiano, o Bologna só está atrás da Inter de Milão(93), campeã da competição, e do Milan (74), na classificação. A equipe ostenta 68 pontos e está empatada com a Juventus.