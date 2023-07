Thiago Monteiro vence colombiano na estreia em Bastad e voltará a ser o nº 1 do Brasil

O brasileiro Thiago Monteiro estreou com vitória no Torneio de Bastad, de nível ATP 250, na Suécia. Em partida com mais de 3 horas de duração, o tenista cearense bateu, de virada, o colombiano Daniel Galán por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4, nesta segunda-feira. Este resultado garante o seu retorno ao posto de número 1 do Brasil, ultrapassando Thiago Wild.

A partida no piso de saibro foi decidida nas quebras de saque, após longos ralis em quadra. No primeiro set, Galán aproveitou o serviço do brasileiro para fechar no último game. Na segunda parcial, foi a vez de Monteiro devolver a quebra colombiana e abrir a vantagem que manteve até o final para empatar o jogo.

No início do último set, Daniel Galán tropeçou em uma placa de publicidade e sofreu uma queda perigosa em quebra. Ele torceu o tornozelo e caiu em cima do braço – o jogo foi paralisado para atendimento da equipe médica. De volta à partida, o colombiano trocou alguns games com o brasileiro, até Monteiro quebrar novamente o saque e abrir a vantagem que garantiu sua vitória.

Nas oitavas de final em Bastad, Thiago Monteiro pode encarar o alemão Alexander Zverev, 19º no ranking, e que ainda joga contra o eslovaco Alex Molcan na terça-feira. Atual 122º do mundo, o brasileiro precisava da vitória contra Galán para retomar a confiança, já que o colombiano é 56º no ranking e jogou as oitavas de final de Wimbledon recentemente.

Monteiro havia perdido o status de número 1 do Brasil na atualização do ranking nesta segunda. Ele está exatamente uma posição atrás de Thiago Wild, atual 121º do mundo. Com a vitória desta segunda, Monteiro já assegurou uma subida na lista da ATP, superando novamente o compatriota.