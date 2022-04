Thiago Monteiro supera português e avança às oitavas de final em Belgrado

Tenista número 1 do Brasil, Thiago Monteiro estreou bem na chave principal do Torneio de Belgrado, na Sérvia, após furar o qualifying. O brasileiro venceu nesta terça-feira o português João Sousa, atual 85º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h26min de partida. O triunfo garantiu Monteiro nas oitavas de final.

“Jogo bem bom hoje, bem consistente. Eu estava mais sólido, mais solto e as coisas foram acontecendo durante o jogo. Fiquei firme nos momentos em que tive vantagem para poder consolidar e também joguei de maneira agressiva”, comentou Monteiro, atual número 111 do mundo.

Nas oitavas, o brasileiro vai enfrentar o local Filip Krajinovic, 45º do ranking, que avançou ao superar o belga David Goffin por 6/3 e 7/6 (7/4). Será o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito. “Muito feliz pela vitória e por estar avançando em um ATP. Agora é partida a partida e buscar estar preparado. A minha próxima partida será muito complicada e vou ter que estar no mesmo nível de hoje, pra mais, para ter a minha chance de avançar”, projetou.

Monteiro iniciou sua campanha no saibro de Belgrado no domingo, quando fez sua estreia no qualifying. Ele venceu suas duas partidas na fase classificatória e garantiu a vaga na chave principal, onde obteve nova vitória nesta terça.

A rodada desta terça foi marcada pela queda precoce do austríaco Dominic Thiem. Voltando de uma série de problemas físicos, o ex-número três do mundo exibiu falta de ritmo e foi batido pelo australiano John Millman por 6/3, 3/6 e 6/4, em 2h33min.

O Torneio de Belgrado, de nível ATP 250, pertence à família de Novak Djokovic, atual número 1 do mundo. Ele estreará nesta quarta, pela segunda rodada. Seu adversário será o compatriota Laslo Djere.