Thiago Monteiro se despede com virada na estreia em Indian Wells; Wawrinka avança

Thiago Monteiro não estreou como imaginava no Masters 1000 de Indian Wells. Favorito diante do argentino Guido Pella, que voltava ao circuito após se recuperar de grave lesão no joelho e ocupa somente o 739º lugar no ranking, o brasileiro acabou surpreendido e levou a virada, dando adeus com derrota por 6/3, 5/7 e 2/6.

Foi o sexto encontro entre ambos e agora Pella abriu vantagem de 4 a 2. O principal jogo antes de Indian Wells havia acontecido no Brasil Open de 2020, no qual o brasileiro triunfou. O holandês Tallon Griekspoor, cabeça 31, será o rival do argentino na segunda rodada.

Buscando empatar o confronto contra o experiente jogador que já foi Top 20, mas ainda não está em seu melhor por causa da cirurgia no joelho, o brasileiro foi logo fazendo 6 a 3 no primeiro set, com duas quebras. A parcial seguinte, porém, começou ruim com o brasileiro sendo quebrado.

Depois de ficar com 3 a 1 contra, Thiago Monteiro virou para 4 a 3 e encaminhava uma vitória rápida. Ele teve 5 a 4 e 30 a 15 no saque do oponente e não aproveitou. Pella emplacou pontos diretor para igualar o jogo com 7/5. No tie-break, tudo deu errado para o brasileiro, quebrado em duas oportunidades e mandando para fora a devolução no match point, caindo por 6/2 após 2h36, adiando sua primeira vitória em Masters 1000 da carreira. Vai tentar daqui duas semanas, em Miami.

Em outros jogos da primeira rodada, ainda sem os tops do ranking, destaque para a vitória do veterano Stanislas Wawrinka diante do australiano Aleksandar Vukic, por 6/4, 1/6 e 6/1. Algoz de Rafael Nadal no Aberto da Austrália, o americano Mackenzie McDonald também avançou, com 6/3 e 6/0 no croata Filip Krajinovic.