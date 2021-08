Thiago Monteiro salva 3 match points e supera estreia no ATP 250 de Winston-Salem

Em sua preparação para o US Open, Grand Slam em Nova York que começará no próximo dia 30, o tenista brasileiro Thiago Monteiro teve neste domingo uma boa estreia no ATP 250 de Winston-Salem, disputado em quadras rápidas nos Estados Unidos. O número 1 do Brasil e 94 do mundo superou o australiano James Duckworth, 69.º colocado, por 2 sets a 1 – com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/5), após 2 horas e 34 minutos -, tendo que salvar três match points.

A vitória deste domingo também encerra uma incômoda sequência para Thiago Monteiro, que não vencia no circuito profissional desde Roland Garros, em junho. Ele havia superado o argentino Francisco Cerundolo na primeira rodada em Paris, antes de cair para o americano Steve Johnson na fase seguinte. O cearense de 27 anos tem agora 12 vitórias em chaves principais de ATP na temporada, além de mais uma no qualifying do Masters 1000 de Roma, na Itália.

Na segunda rodada, Thiago Monteiro enfrenta o belga David Goffin, cabeça de chave 2 do torneio e número 19 do mundo. Eles se encontraram apenas uma vez no circuito profissional no duelo Bélgica x Brasil pela Copa Davis de 2016, quando Goffin levou a melhor em sets diretos, em partida disputada em quadra dura e coberta no país europeu.

Também neste domingo, o britânico Andy Murray estreou com vitória em Winston-Salem. O ex-número 1 do mundo, atualmente em 114.º lugar, enfrentaria o australiano Nick Kyrgios, mas o rival desistiu da competição horas antes do duelo com uma lesão no joelho esquerdo. Seu rival, então, foi o americano

Noah Rubin e o tranquilo triunfo veio por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Na segunda rodada, Murray terá pela frente outro tenista dos Estados Unidos. O adversário será Frances Tiafoe, cabeça de chave 13, que começou o torneio como “bye” na rodada de estreia.