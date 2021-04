Thiago Monteiro perde para espanhol e cai na estreia do ATP 500 de Barcelona

Número 1 do Brasil e 76 do mundo, o tenista brasileiro Thiago Monteiro não passou da estreia no ATP 500 de Barcelona, disputado em quadras de saibro na Espanha. Nesta segunda-feira, o cearense encarou o espanhol Jaime Munar, convidado da organização, e até fez um jogo equilibrado, mas levou a pior nos pontos importantes e foi eliminado com uma derrota em sets diretos, com as parciais de 6/3 e 6/4.

Munar terá agora pela frente o grego Stefanos Tsitsipas, cabeça de chave número 2, que entra adiantado na chave. O tenista da Grécia está embalado após a conquista do Masters 1000 de Montecarlo, no último domingo, e tentará manter a sua invencibilidade contra o espanhol, contra quem jogou duas vezes e venceu ambas – uma em Roland Garros (2020) e outra no Next Gen Finals (2018).

Monteiro derrapou no começo dos dois sets e pagou caro por isso. Na primeira parcial, foi quebrado logo em sua primeira ida ao saque e viu Munar abrir 3/0. Depois só teve uma chance de devolver o break, quando o espanhol sacou em 5/3, mas o rival se salvou e logo em seguida fechou o set.

A história se repetiu praticamente da mesma forma na segunda parcial, em que o brasileiro perdeu os dois primeiros games e depois não conseguiu mais reagir.

Em outros resultados desta segunda-feira, destaque para as vitórias do japonês Kei Nishikori, dos franceses Jeremy Chardy e Pierre-Hugues Herbert e do espanhol Pablo Andujar – este sobre o veterano francês Gilles Simon. Outro tenista da França a cair foi Jo-Wilfried Tsonga, em dois sets para o belarusso Egor Gerasimov.

DUPLAS – O brasileiro Marcelo Melo e o holandês Jean-Julien Rojer dão sequência, agora na Espanha, à temporada europeia no saibro. A dupla estreia nesta terça-feira contra os australianos John Peers e Luke Saville.

Melo e Rojer disputam em Barcelona o terceiro torneio no saibro, depois de iniciarem a parceria em quadras duras, em março. Já jogaram o ATP 250 de Cagliari, na Itália, e o Masters 1000 de Montecarlo. Em ambos foram eliminados logo na estreia.

“Vamos que vamos, em busca dos resultados aqui em Barcelona”, afirmou Melo. Em 2019, o brasileiro chegou até as quartas de final em Barcelona, jogando ao lado do polonês Lukasz Kubot.